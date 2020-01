Tolken houden eigen Kneppelfreed-actie bij gerechtsgebouw Leeuwarden

Ook in Fryslân is het probleem voelbaar. Er is maar één beëdigde tolk Fries: Fedde Dijkstra uit Wirdum. Als hij uitvalt, kunnen er geen rechtszaken meer in het Fries gedaan worden.

De rechtbank Noord-Nederland laat in een reactie weten dat de overlast door de actie deze week beperkt was. Alleen in de stad Groningen kon een zitten niet doorgaan omdat er geen tolk beschikbaar was. Ook het gerechtshof Leeuwarden-Arnhem zegt dat de overlast door de actie van de tolken toeviel.

Kneppelfreed

De actie werd vrijdagmiddag afgesloten door een verklaring van Moss-de Boer in het Fries. Ze legde in haar verhaal ook een link met de Kneppelfreed-actie in 1951. Toen werden drie mannen, die voor de rechtbank moesten verschijnen, op misleidende wijze behandeld door de rechter, toen ze aangeven haar moedertaal te willen spreken. "Opnieuw strijden we, uit naam van onze cliënten, voor het recht om voor de rechter de moedertaal te spreken."