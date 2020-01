Bolswarder korfbalcoach heeft mogelijk tweede slachtoffer gemaakt

Het zou volgens officier van justitie Rink Janssens gaan om de ex-stiefdochter van de Bolswarder. De man werd in oktober aangehouden. Het nieuws was een grote schok voor sommige mensen. De verdachte was korfbalcoach van een juniorenteam van kv Westergo in Bolsward en hij gaf les aan de Sint Michaëlschool in Harlingen. Er zijn echter geen aanwijzingen dat hij ontucht heeft gepleegd op de school of op de korfbalclub.

De man staat volgens advocaat Bart Canoy open voor behandeling. De Bolswarder zou lijden aan een psychische stoornis in de vorm van pedofilie. Canoy: "De stoornis kan niet behandeld worden, maar de drang om het te doen is te behandelen."

Reclassering

De rechtbank bepaalde dat de Bolswarder voorlopig vast blijft zitten. De rechtbank wacht op het advies van de reclassering voor het besluit of de man daarna nog langer blijft vastzitten. Waarschijnlijk komt de reclassering eind januari met een rapport.

De verdachte zei dat hij de maanden dat hij vastzat veel stress heeft gehad. Hij zegt zelf dat er geen lijfelijk contact is geweest tussen hem en het slachtoffer. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland op 16 april.