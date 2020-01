De Fryske Marren pakt de Haulsterweg door Haskerhorne aan

Vorig jaar zijn er al inloopbijeenkomsten gehouden door de gemeente en Dorpsbelang Haskerhorne. Aan de hand van deze gesprekken is een voorlopig ontwerp gemaakt. Volgens de gemeente hebben inwoners met name klachten ingebracht over de slechte staat van de trottoirs en de rijbaan. Ook waren er opmerkingen over wateroverlast, bomen en de rijsnelheid door het dorp.

Bebouwde kom

Het ontwerp ligt nog tot 27 januari ter inzage. Die dag is er nog een bijeenkomst in dorpshuis 't Trefpunt. Er waren al diverse aanleidingen voor een opknapbeurt. De troittoirs zijn in slechte staat, het groen heeft onderhoud nodig en het kruispunt vraagt om een andere inrichting. Het gaat enkel over het stuk tussen de kruising met de Jousterweg tot het kombord aan de zuidzijde van het dorp.