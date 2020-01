De Statenfractie van Forum voor Democratie vindt dat de Nederlandse vlag in de Friese statenzaal moet staan. Net als in de Tweede Kamer dus. Daar was op de markt in Leeuwarden niet iedereen het mee eens: "Een Nederlandse vlag in de Friese statenzaal? Dat is een teken van Haagse dominantie, dat moet je toch niet willen?"