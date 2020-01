MCL houdt systemen voorlopig uitgeschakeld na cyberaanval

Het stilleggen van het dataverkeer betekent dat patiënten thuis niet bij hun elektronisch patiëntendossier kunnen, dat het dataverkeer naar andere ziekenhuizen is onderbroken en dat medewerkers thuis niet kunnen inloggen op de zogenaamde Citrix-servers. In december werd duidelijk dat dat systeem kwetsbaar was voor aanvallen, maar het MCL was daar niet voor gewaarschuwd.

Geen gegevens buitgemaakt

Een team van het MCL en van buitenaf heeft de afgelopen dagen het systeem onderzocht. Voor zover bekend hebben de verantwoordelijken voor de cyberaanval geen gegevens buitgemaakt. "Er is afgelopen dagen heel uitgebreid onderzoek gedaan en dat heeft uitgewezen dat vreemdelingen niet op een of andere manier zijn doorgedrongen tot onze systemen", zegt Gerard Akkerman van het MCL. Dat betekent dat de gegevens van patiënten en medewerkers veilig zijn, volgens Akkerman.

Hij zegt dat het waarschijnlijk om grote machinale aanvallen gaat, waarbij hackers proberen binnen te dringen via gaten in het systeem. Wat de hackers precies wilden, is nog niet duidelijk. Mogelijk probeerden ze het systeem over te nemen, zodat ze het MCL konden chanteren. Het is nog niet duidelijk waar de aanval vandaan komt.

Niet volledig veilig

Het Nationaal Cyber Security Centrum zegt dat het Citrix-systeem nog steeds niet helemaal veilig is. "Daarom hebben we besloten de systemen nog niet te openen, ook al zou dat technisch wel kunnen. Want we kunnen de veiligheid niet 100% garanderen. Maandag komen de eerste echte updates. Vanaf dat moment bepalen we of we de systemen echt open zetten."