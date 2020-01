Klimaatdemonstratie in Leeuwarden vraagt aandacht voor bosbranden Australië

De groep verzamelt bij het station in Leeuwarden en loopt daarvandaan naar het standbeeld van het Friese paard in de binnenstad. Daar wordt een speech gehouden over de bosbranden. De organisatie vraagt iedereen om een lichtje mee te nemen, om zo solidariteit te betuigen. Het plan is om na de demonstratie ook een korte lichtshow te geven.

In steden over de hele wereld staat de vrijdag in het teken van klimaatdemonstraties onder de naam Fridays For Future. In Leeuwarden is sinds oktober vorig jaar een groep actief.