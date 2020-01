Gorredijkster doet aanval op wereldrecord kloksimultaan dammen, tegen 46 tegelijk

Daarvoor heeft Dekker 46 tegenstanders van een bepaalde ratingsterkte nodig. Tegen die opponenten moet hij dan 70% van de partijen in winst omzetten. "Ik heb het eens eerder gedaan, toen was ik nog maar een jochie. En het heeft altijd in mijn achterhoofd gezeten: dat moet ik nog een keer doen."

"Dat moet ik ook kunnen"

Het wereldrecord staat sinds 30 december 2015 op naam van Aleksandr Georgiejev. In de afgelopen jaren is het wereldrecord vaker aangevallen. "Ik dacht: dat moet ik ook kunnen", zegt Dekker. "Het idee heeft nog een poosje in de ijskast gestaan, maar ik heb er zin in."

Het wordt niet alleen mentaal een uitdaging, maar ook fysiek: "Ik moet dus tegen 46 spelers tegelijk dammen, dat betekent ook dat 46 klokken tegelijk lopen. Ik moet overal zo snel mogelijk heen, want als mijn twee uren op de klok voorbij zijn, dan heb ik de partij verloren. Ik moet een paar uur achter elkaar lopen."

Gewaarschuwd

"In 2018 heeft Gil Salomé in Westerhaar nog een aanval gedaan op het wereldrecord, maar het lukte hem niet. Hij is ongeveer van mijn speelsterkte, dus ik ben gewaarschuwd." Toch denkt Dekker dat het hem lukt. "Met mijn voorbereidingen en mijn kwaliteiten maak ik een reële kans, denk ik. Anders had ik het ook niet geprobeerd."

De komende periode bereidt Dekker zich voor. "Ik doe twee testevenementen: bij twee clubs om daar vrijblijvend kloksimultaan te spelen. Dan kan ik ook een beetje leren wat handig is: wat werkt wel en wat niet?"