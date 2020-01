Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen schakelen uit voorzorg servers uit

Het bedrijf Citrix ontdekte de fout in het systeem zelf in december. Volgens de gemeentes komt er maandag een update, die de kwetsbaarheden op moet lossen. "We hebben al twee keer maatregelen getroffen", zegt Gebben. "Een soort update van ons systeem. Maar nu hebben we te horen gekregen dat dat niet genoeg was, het was niet 100% waterdicht. Dus hebben we donderdagavond besloten om nu dit te doen."