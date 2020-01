Opkomst Friese boeren bij Duits protest valt tegen: "Heel teleurstellend"

Nadat de Friese boeren zich in Drachten hadden verzameld, zijn ze via Groningen naar Duitsland gereden. Inmiddels zijn ze met een grotere groep, vertelt Hoekstra. "In Groningen kwamen er nog een stuk of veertig boeren bij. En nu zijn we met een enorme groep, want we rijden inmiddels tussen de Duitse boeren."

Solidair zijn

In Duitsland protesteren sommige boeren tegen het fosfaatbeleid daar. Die discussie speelde in Nederland jaren geleden al. Dat Nederlandse boeren vrijdag in Duitsland zijn, is dus vooral uit solidariteit, zegt Hoekstra. "Zij hebben ons bij ons laatste protest ook gesteund. Toen ze ons vroegen om hulp bij deze actie, zijn we daar direct op ingesprongen. Misschien moeten we ook nog wel een keer naar Brussel, dan doen we dat ook samen."

Nu niet over de snelweg

De boeren pakken deze keer niet de snelwegen. "We gaan binnendoor", zegt Hoekstra. "De Autobahn is te riskant." Bij verschillende protesten in Nederland eind 2019 reden boeren wel over de snelwegen, wat toen zorgde voor grote verkeersopstoppingen door het hele land.

Hoekstra weet nog niet precies wat er in Bremen staat te gebeuren. "Er zijn meerdere sprekers, maar we weten nog niet precies hoe en wat. We parkeren buiten Bremen bij het station en dan lopen we er met de hele groep heen. We zien wel hoe het gaat."