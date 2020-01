Vogelwacht Raard-Brantgum schrikt van komst baggerdepots bij weidevogelgebiet

"We maakten ons aanvankelijk niet veel zorgen", vertelt Feddema. "Maar toen hebben we ons er als nazorgers in verdiept. Het zal toch niet, dachten we. Na ecologisch onderzoek kwam er een negatief advies en toen dachten we dat het wel mee zou vallen." Ondanks dat negatieve advys komen de depots er dus toch.

"Wat is er bij Wetterskip Fryslân aan de hand om tegen zulke adviezen in te gaan?", vraagt Feddema zich af. De nazorgers hebben contact opgenomen met de politiek en er zijn vragen gesteld bij het waterschap. "Het dagelijks bestuur zei dat ze naar een andere locatie zouden kijken. Maar op 5 december lazen we bij Omrop Fryslân dat de baggerdepots er toch komen."