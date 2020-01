Nog een laatste bericht aan Staartjes: "Rust zacht meneer Aart"

Het condoleanceregister wordt vol geschreven met herinneringen of een woord van troost door alle mogelijke generaties die zijn opgegroeid met 'Meneer Aart'. "Mensen moeten soms even op elkaar wachten, het loopt vanmiddag wel door", vertelt vrijwilliger Ankie Minke. Dat het druk is verrast haar niet. "Ik ben niet echt verrast. Ik zou wel verrast zijn als dat niet zo geweest was."

De meeste herinneringen die voorbij komen zijn toch wel aan het televisieprogramma Sesamstraat. "Eigenlijk heeft iedereen die hier vanmiddag kwam herinneringen dat programma. Ze kennen het van toen de kinderen klein waren en van de kleinkinderen die daar naar keken. Met het programma zijn vele uren gevuld".