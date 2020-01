Vrouw belandt met auto in de bosjes op rotonde bij Houtigehage

In Houtigehage is donderdagavond een auto tegen de rotonde gebotst. Dat gebeurde op de rotonde tussen de Folgerster Loane en De Skieding (N358). De vrouw kwam uit de richting van Surhuisterveen en ze kwam in botsing met een andere auto. De bestuurster stuurde in de bosjes van de rotonde, de andere auto kwam op een oprit terecht.