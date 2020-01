Hoe is het nu met Arjen Loonstra na de vulkaanuitbarsting op de Filipijnen?

"Wij mogen van geluk spreken dat ons huis niet geraakt is door een grote scheur in de grond", zegt Loonstra nu. "Tegenover ons staat een kerk die daar door geraakt is. Vlak bij ons staan bomen die door midden zijn gebroken. daar hebben wij niets van op ons huis gekregen. Dat is een geluk voor ons, maar bij andere mensen is het niet zo goed afgelopen."

10 centimeter as in de gang

Arjen Loonstra legt uit hoe ze zich hadden voorbereid. "We hadden de ramen allemaal goed dicht en de deuren goed op slot gedaan. Hierdoor was het niet gemakkelijk om in te breken. Het grootste risico was dat het dak naar onderen zou zijn gekomen. Die as is heel zwaar. Dat was niet het geval. Beneden lag wel wat as bij ons in de gang, een kleine tien centimeter."

Toch is hij blij dat het nog redelijk goed is afgelopen. "Wij hebben mensen gesproken die het niet zo getroffen hebben. "We kregen ook al berichten dat familieleden van vrienden van ons niets meer hebben. Ook niet genoeg water en eten. Wij hebben al gevraagd of we wat konden doen, want het zijn onze vrienden. Je moet kijken wat je voor een ander kan doen."

Veel steun uit Fryslân

Loonstra: "Wij hebben bijna alles mee kunnen nemen. Onze koelkast, ons matras, bed, kleding, keukenspullen. En we krijgen veel steun uit Fryslân. Veel lieve vrienden en familie steunen ons op dit moment ook financieel. Daar zijn we erg blij mee, want vanuit hier krijg je niets. Als inwoner word je niet geholpen, je bent op elkaar aangewezen. Dat is gewoon zo."

En nu?

En hoe moet het nu verder? "Wij hebben nu een tijdelijk appartement gevonden. Het is niet groot, maar ook niet duur en het was de snelste oplossing. De voorkeur is om weer naar Fryslân toe te gaan, maar we moeten wel kijken hoe en wat."