Pluimveesector wil ophokplicht vanwege vogelgriep

Het vogelgriepvirus dook eerder al op in meerdere Oost-Europese landen. "De zaak is in Nederland nog niet zo ernstig, maar in Polen, Tsjechië, Slowakije en Roemenië zijn er veel bedrijven, die ver uit elkaar liggen, die besmet zijn met vogelgriep. Dat is zeer zorgelijk", legt Piet Faber van LTO Noord uit. Hij is zelf ook pluimveehouder.

Niet alleen boerderijdieren zijn ziek, ook wilde vogels hebben het virus. "Als die vogels hierheen komen, wordt het heel gevaarlijk." Ook kan het virus meereizen met vrachtwagens uit die regio.