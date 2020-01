"Geluidsmeetnet vliegbasis zorgt voor betere discussie over overlast"

Toen Stallmann in 2017 het commando kreeg overgedragen lag de communicatie met de omwonenden zo goed als stil. "We hadden daarin een grote achterstand. Ik denk wel dat we de afgelopen jaren de relatie met omwonenden hersteld hebben en dat er ook weer meer vertrouwen is. De geluidsdruk gaan we alleen niet wegnemen. Maar we leggen wel beter uit wat we doen en waarom."

Geluidsmeetnet helpt bij openheid

Een van de klachten van omwonenden was dat de vliegbasis niet transparant was in de communicatie. Stallmann: "Ik denk dat we best transparant zijn. We zijn als vliegbasis toch eigenlijk een gewoon bedrijf in Leeuwarden, in Fryslân. Wij hechten ook aan een normale relatie met onze buren. Er zijn alleen wel zaken die geheim zijn, onze wapensystemen bijvoorbeeld. Dat gaat niet veranderen."

Het geluidsmeetnet dat sinds de lente actief is helpt daar ook bij. Met name om te laten zien wat er eigenlijk gebeurt, zegt seit Stallmann. "We kunnen nu discussiëren over feiten en niet alleen over een gevoel. En als we zien dat er ergens een probleem is kunnen we het gesprek aangaan en kijken of we wat kunnen betekenen."