Gorredijk krijgt het heen-en-weer: komt er tweerichtingsverkeer?

Meer klanten

De winkellieden denken meer klanten te trekken met een tweerichtingsweg. De Fietsersbond vindt het niet terecht dat de oorzaak daarvan wordt gelegd bij de vraag of het gebied toegankelijk is voor auto's. "Het heeft onder andere iets te maken met hoe je een centrum aantrekkelijk maakt voor bezoekers, met bijvoorbeeld een fiets- en wandelgebied."

Een dorpsbewoners is het daarmee eens. "Het kan hier overdag heel druk zijn. In het verleden is besloten om tweerichtingsverkeer juist te veranderen in eenrichtingsverkeer, juist vanwege alle nadelen, zoals opstoppingen, stank, lawaai, onveiligheidsgevoel voor jonge en oudere fietsers." De Hoofdstraat werd toen versmald en de stoep breder gemaakt. "Ik denk dat er toen een aardig evenwicht is bereikt voor alle verkeersdeelnemers."