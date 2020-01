Westereender (20) twee weken langer vast na uitlevering door Denemarken

De man wordt verdacht van oplichting en het telefonisch bedreigen van burgers, bedrijven en instanties. Hij deed ook duizenden valse meldingen aan onder meer de politie, brandweer, ziekenhuizen en een verloskundepraktijk. Hij heeft geprobeerd een ziekenhuis af te zetten voor een kwart miljoen euro.

"De man werd aangehouden op verzoek van Nederland. Er was een Europees aanhoudingsbevel afgegeven, omdat we niet wisten waar hij verbleef", vertelt de politiewoordvoerder. "Hij was ervan op de hoogte dat er een strafrechtelijk onderzoek naar hem liep. Dus hij hield zich wel schuil. Hij verbleef ook in andere Europese landen."

Over hoe de man in Denemarken is aangehouden, heeft de Nederlandse politie nog geen informatie. "Het onderzoek gaat door en we hebben nog veel vragen voor de verdachte."