Terschellinger kunstenaar maakt geluidskunstwerk voor Panorama Mesdag

Apol reisde in 1880 naar Nova Zembla en maakte in die tijd meerdere schilderijen. Een reconstructie van zijn panoramaschilderij, dat jaren geleden verloren ging, is onderdel van de tentoonstelling Louis Apol op Nova Zembla. Tristan Visser componeerde de muziek bij de tentoonstelling.

Zijn kunstwerk heet Nova Zembla. Het geluid van de ijswalvis. In de soundscape is het geluid van krakend ijs, zingende walvissen, gitaarmuziek en het lawaai van de hedendaagse industrie te horen.

Geluidsvervuiling

Panorama Mesdag wil jonge makers als Visser een podium geven om hun boodschap te vertellen aan een groter publiek. Visser houdt zich bezig met de vraag of de geluiden die wij als mensen de zee in sturen effect hebben op het zeeleven. Hij wil met zijn muziek aandacht vragen voor geluidsvervuiling op zee.

De tentoonstelling is van 24 januari tot en met 22 maart te zien in het museum.