Holwerd aan Zee heeft met regiodeal bijna twee derde financiering rond

Ven het geld dat is toegezegd, komt ruim 15 miljoen euro van de Postcode Loterij. De provincie Fryslân heeft 10 miljoen euro beschikbaar gesteld, en de gemeente 5 miljoen. Met de regiodeal van het Rijk voor Noardeast-Fryslân komt het totaal op 37 euro voor de realisatie van Holwerd aan Zee.

Nog andere gesprekken

De stichting is op dit moment nog in gesprek met het Waddenfonds, en met het Rijk voor extra financiering, zo laat Marco Verbeek van Holwerd aan Zee weten. "Maar dat kan nog wel even duren en dat is niet slim. Wij hebben een goede basis waarmee we nu los kunnen en we hebben goede hoop dat de rest van de financiering zal volgen."

De stichting heeft kortgeleden een vacature de deur uitgezonden voor een projectleider. Die wordt binnenkoer benoemd en moet het project Holwerd aan Zee verder uitwerken.

"Het schiet wel aardig op," zegt gedeputeerde Sietske Poepjes over de regiodeal: