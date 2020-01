Ameland haalt nieuwe burgemeester Leo Pieter Stoel binnen met KNRM-boot

Op de veerdam haalde Brok met een vertegenwoordiging van het college en de gemeenteraad Stoel binnen. De beëdiging was op een bijzondere raadsvergadering van gemeente Ameland, die gehouden werd op de Burgemeester Walda School aan de Ballumerweg in Nes. Veel Amelanders, familie, vrienden en genodigden waren aanwezig.

De nieuwe burgemeester was eerder wethouder in gemeente Súdwest-Fryslân en tot vorig jaar was hij voor de VVD lid van Provinciale Staten.