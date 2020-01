Cambuur houdt de moed erin: "Een tegenslag kan ook mooi uitwerken"

Want als Cambuur niet durft te voetballen, gebruiken ze hun eigen kracht niet. "En we moeten het plezier in het spel behouden," zegt De Jong.

"Een tegenslag kan ook mooi uitwerken"

Cambuur is nog altijd koploper en dat moet positief worden opgepakt, volgens de trainer. "Wij staan bovenaan. Dat hebben we met veel plezier en goed voetballen bereikt. We moeten genieten van iedere wedstrijd. Het succes moet niet als een juk werken. Een tegenslag kan ook mooi uitwerken."