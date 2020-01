Epke jaagt op olympisch ticket: "De druk is enorm, maar soms is dat fijner"

Over ruim een maand turnt Zonderland in Melbourne de eerste van de nog drie resterende wereldbekers. Deze week vertrekt hij al naar Australië. "We hebben eerst een trainingskamp van vier weken, gelukkig in een gebied waar ze wat minder last schijnen te hebben van de rooklucht. Ik hoop dat de lucht een beetje fris is; dat kan ik wel gebruiken", lacht hij.

"Want de herfst die we al een paar maanden hebben, is niet bevorderlijk voor mijn fitheid. Ik heb al vaker ervaren dat ik sneller herstel bij zon en droge lucht. Ik heb veel verkoudheidjes gehad en die kan ik niet gebruiken. Het klimaat gaat me wel helpen, mits de rook de goede kant op waait."