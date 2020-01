Natuurherstel It Sân op schema: goed voor weidevogels, waterplanten en vissen

De aanpak is mogelijk door een samenwerking van lokale boeren met Staatsbosbeheer en It Fryske Gea in opdracht van de provincie. Daardoor kon het hele gebied in een provinciaal project worden uitgevoerd. Het is nu aan de natuur om gebruik te maken van de gunstige voorwaarden die er nu zijn gemaakt. Dat betekent niet dat al het werk al is gedaan en er geen wensen meer zijn.

Er loopt nu nog een diepe tochtsloot door de polder naar een gemaal, waarbij het water van laag naar hoog wordt gemaald. Dat zorgt ervoor dat kwelwater van de Koudumer kant niet in de polder kan komen. Dat is jammer, want de mineralen in dat water leveren speciale planten en kruiden op die onder andere belangrijk zijn voor vlinders en andere insecten. Door het gemaal te verplaatsen en de sloot ondieper te maken, zou zo iets mogelijk worden gemaakt.