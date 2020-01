UWV: werkloosheid in Fryslân in december licht gestegen

Eind december telde Fryslân 9.175 WW-uitkeringen, 2,7 procent van de Friese beroepsbevolking. Op de lange termijn is er juist een afname. Het aantal uitkeringen is in Fryslân 13,4 procent lager dan een jaar geleden.

Landelijk gezien waren er in december ruim 220.000 uitkeringen, 2,4 procent van de beroepsbevolking.

De drie noordelijke provincies lieten een wisselend beeld zien. In Groningen nam het aantal af, terwijl dat in Fryslân en Drenthe licht steeg. In vergelijking met vorig jaar was er overal in het Noorden een afname te zien.