Beveiligingslek Citrix was al in december duidelijk, maar MCL werd niet gewaarschuwd

Toen in december duidelijk werd dat Citrix last had van een beveiligingslek, zocht Moonen met een collega naar Nederlandse systemen die daardoor zijn geraakt. Zijn bevindingen heeft hij gedeeld met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Maar het MCL is niet gewaarschuwd.

Dat zit zo: het NCSC stuurde een waarschuwing voor het lek bij organisaties die zij zien als 'vitale infrastructuur'. Maar Moonen zegt dat er een witte vlek is. Niet alleen het MCL is niet gewaarschuwd, ook commerciële bedrijven en MKB'ers niet.

'Citrix zat te slapen'

Woensdag werd bekend dat het MCL, en ook de gemeente Zutphen, door het lek is geraakt. Volgens Moonen betekent dat niet dat ze daar niet hebben opgelet. "Toen Citrix berichtte over het lek, was nog niet duidelijk hoe wijdverspreid het probleem was en wat je er tegen moest doen."

Moonen vindt vooral dat ze bij Citrix zaten te slapen. "Ze hadden kunnen doorwerken aan een reparatie voor het lek, een patch genaamd. Maar er kwam niet meteen een structurele oplossing." Het bedrijf heeft een middel ontwikkeld om de kans op een aanval zo klein mogelijk te maken.