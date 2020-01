Dataverkeer MCL ligt nog steeds stil, waarschijnlijk geen gegevens buitgemaakt

Een team van experts van het MCL en van buitenaf werkt momenteel aan het onderzoek en aan het systeem. Het ziekenhuis hoopt dat het dataverkeer aan het eind van de dag weer hersteld kan worden.

Kamervragen

Het CDA heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van de cyberaanval. Niet alleen over de gevolgen van het stilleggen van het dataverkeer voor patiënten in Leeuwarden, maar ook over andere ziekenhuizen. Dan gaat het vooral over of de ziekenhuizen voldoende beveiligd zijn.

Het ziekenhuis legde woensdag het dataverkeer stil: