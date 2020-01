Beitske Visser racet volgend seizoen ook in Amerika en Mexico

De wedstrijden in Amerika en Mexico zijn in hetzelfde weekend en op hetzelfde circuit als Formule 1.

De eerste zes races van het W Series-seizoen zijn in Europa. Daar is de W Series gekoppeld aan de DTM, het Duitse toerwagenkampioenschap.

Austin en Mexiko-Stad

Na de laatste Europese race, op 5 september in Assen, gaan de vrouwen naar de andere kant van de Atlantische Oceaan. Daar rijden ze op 24 oktober in Austin en een week later de laatste wedstrijd in Mexico-Stad. In die twee weekenden zijn Max Verstappen en zijn collega's dus op hetzelfde circuit actief.