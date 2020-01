Minister De Jonge onderzoekt sluiting Noflik Wenje in Oentsjerk

Minister De Jonge ging er aanvankelijk vanuit dat er een goede reden zou zijn voor de sluiting. "Als je er achteraan gaat, blijkt er vaak ook wel een erg goede reden voor sluiting te zijn."

Hele gemeenschap in opstand

Daarover heeft de SP zijn twijfels. "Een hele gemeenschap komt niet voor niks in opstand als een locatie dichtgaat, zeker ook in Oentsjerk", zei Hijink. Zo zamelen vertegenwoordigers van de bewoners van Noflik Wenje handtekeningen in voor een petitie. Daarmee worden de gemeente, de zorginstelling en de zorgverzekeraar opgeroepen om mee te helpen de kleinschalige zorg in de Trynwâlden te behouden. Patyna zei eerder dat het niet lukt om een overnamekandidaat te vinden. Bewoners vinden dat Patyna toch verder moet zoeken.

De cliëntenraad vindt dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar de haalbaarheid van een overname en adviseert om Noflik Wenje niet te sluiten.

"Naadje van de kous weten"

De minister wil nu wel weten hoe het zit. "Het is sowieso goed om altijd het naadje van de kous te willen weten", zei hij. "Als u er prijs op stelt dat ik ook de casus-Oentsjerk wat uitgebreider behandel, doe ik dat graag. Maar er is vaak wel een goede reden wil ik maar zeggen waarom dingen worden gestopt." Hij laat de situatie in Oentsjerk onderzoeken en doet er schriftelijk verslag van aan de Tweede Kamer.