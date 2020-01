Actiegroep: "Discussie over Lelystad Airport is nooit eerlijk geweest"

De commissie-Remkes maakte woensdag haar advies bekend over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Die sector mag alleen groeien als de uitstoot van stikstof wordt begrensd.



Remkes vindt het niet meer dan eerlijk dat de luchtvaart net als bijvoorbeeld de landbouw, een bijdrage levert in het terugbrengen van de uitstoot. Als dat niet gebeurt mag Schiphol niet groeien. Lelystad Airport mag alleen open voor vakantievluchten als de uitstoot van stikstof omlaag gaat. Tal van Kamerleden denken dat zoiets niet haalbaar is bij Lelystad. Ze stellen dat de opening van de baan is. Dat is volgens Remkes echt niet het geval. Als de stikstofuitstoot wordt gecompenseerd, kan er gevlogen worden.

'De bal terugkaatsen'

Volgens Rob de Wind wordt zo iets moeilijk. "Er zal nu een discussie komen over cijfers die wetenschappelijk correct zijn. In het verleden is er gestrooid met getallen die niet klopten. Remkes kaatst de bal nu terug.

Maar veel vertrouwen in het volledige proces heeft de Wind niet: "De overheid is aandeelhouder van Schiphol en KLM. Dat is dus in deze discussie geen onafhankelijke partij. In deze commissie heb ik meer vertrouwen."