Nederlandse vlag moet in statenzaal, vinden Forum, PVV en 50PLUS

Van Dijk zei dat bij de Statencommissie over de nieuwe cultuurnota Nij Poadium 2021-2024. Zijn partij dient volgende week woensdag een motie in bij de Statenvergadering.

Onlangs dezelfde discussie

Andere partijen waren kritisch op het voorstel. Fractievoorzitter Corlienke de Jong van de FNP vertelde Van Dijk dat zo'n discussie ook al in december 2017 is gevoerd in de Friese Staten. Toen vroeg Statenlid Jitske Eizema van de Fryske Frijheidspartij, en afsplitsing van de PVV, om de vlag. Zij wilde daarnaast ook de Friese vlag. Dat ging uiteindelijk niet door. Als compromis kwamen toen de beelden van de 'drie deugden' terug in de statenzaal.

De Nederlandse vlag hangt wel in de grote vergaderzaal van de Tweede Kamer in Den Haag.