Aftrap City of Sport in Drachten: "Rijker sportklimaat voor alle inwoners"

"We krijgen wel een mooie vlag waarmee we kunnen pronken, maar we doen het voor de bewoners", vertelt Assen. "Er zijn meer activiteiten, meer evenementen. En voor ons is het een mogelijkheid om meer aandacht te creëren voor sport en bewegen. We willen dít jaar zoveel mogelijk bereiken, maar hopelijk hebben we ook volgende jaren nog profijt fan deze titel. We hopen dat er een rijker sportklimaat komt voor alle inwoners."

Fietsen, dodgeball en squash

Een van de evenementen in Drachten is de eerste etappe van de Healthy Ageing Tour, een wielerwedstrijd voor vrouwen. "De eerste etappe begint en eindigt in Drachten. We doen van alles voor jong en oud om even langs te komen. Verder hebben we het EK dodgeball naar Drachten gehaald. En we merken dat verenigingen zelf ook van alles doen. Zo organiseert het squashcentrum een clinic voor jongere spelers met eredivisiespelers."

Donderdag is dus de officiële aftrap. Dan komt onder andere Cambuurtrainer Henk de Jong, zelf ook Drachtster, langs. "We gaan hem een vragenvuur voorleggen. Hij is ambassadeur van de City of Sport en heeft z'n hart in de sport."

Niet de enige

Smallingerland is trouwens niet de enige European City of Sport, er zijn dit jaar nog zestien steden of dorpen in Europa met dezelfde titel. En Málaga yn Spanje is de Capital of Sport.