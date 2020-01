50 bijzonderste Friese oorlogsfoto's bekendgemaakt: "Foto's die aanspreken"

Televisiepresentator Frits Jelle Barend vertelde het indrukwekkende verhaal van zijn familie die in de oorlog bij een Friese huishouding zat ondergedoken. "Mijn ouders zijn terechtgekomen in Woudsend. Ze hadden geld en ze hadden blijkbaar goed betaald. Maar mijn moeder hoorde mensen op een gegeven moment zeggen: 'we hebben het geld wel binnen, die Joden kunnen morgen wel vertrekken.' Dus mijn moeder zei tegen m'n vader dat we weg moesten. toen zijn we naar de familie Bokma in Balk gegaan. En 's ochtends kwamen er inderdaad Duitse soldaten in Woudsend om te zoeken naar de Joden op zolder."

Uiteindelijk is het goed afgelopen met de familie Barend. "Via de familie Bokma zijn we terechtgekomen bij 'heit en mem', bij Jelle en Jeltje de Vries in Oudega. Daar binnen stond een wiegje voor mijn broer en een volledig gedekte tafel voor mijn ouders zonder varkensvlees, want dat eten Joden niet. Het was zo'n fantastisch warm welkom, zei mijn moeder."