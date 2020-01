Meer aandacht voor Amateurkunst in cultuurnota 'Nij Poadium'

Er komt meer aandacht voor amateurkunst in de nieuwe cultuurnota van de provincie. De meeste partijen hebben dat woensdagavond aangegeven bij de Statencommissie over 'Nij Poadium,' zoals de beleidsnota over cultuur heet. Vorige week uitte directeur Douwe Zeldenrust van Keunstwurk zijn zorgen over het gebrek aan aandacht voor de amateurkunst.