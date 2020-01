UNIS Flyers wint met 5-2 van Nijmegen en pakt de beker

Het lukte de UNIS Flyers in de bekerfinale tegen de Ahoud Devils van Nijmegen te winnen met 5-2. De wedstrijd werd gespeeld in Eindhoven. Al vanaf het begin bepaalde de ijshockeyploeg uit Heerenveen de wedstrijd. Later kwam Nijmegen wel terug, maar in de laatste minuten bleek Unis Flyers niet meer te verslaan.