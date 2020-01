VC Sneek verrassend onderuit in halve finale bekertoernooi

Hoe stonden de ploegen er voorafgaand aan de wedstrijd precies voor? VCN schakelde in de kwartfinale verrassend eredivisie-koploper Eurosped uit, met 3-0 (25-23, 25-22, 25-22). VCN is koploper in de topdivisie, één klasse lager dan de eredivisie. Naast VC Sneek en VCN hebben ook Appollo 8 en Sliedrecht Sport een plek in de halve finales.

Op 12 januari wonnen de vrouwen van VC Sneek voor de derde keer op rij. Zij waren in de Sneeker Sporthal met 3-0 te sterk voor Talententeam Papendal