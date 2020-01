Brand zorgt voor zeldzame paddenstoelen in het Drents-Friese Wold

Het nationaal park kreeg in 2018 te maken met een grote brand: zo'n 75 hectare was volledig vafgebrand. Die brand heeft echter ook voor nieuwe natuur gezorgd, doet nu blijken.

In het heidegebied Dolsummerveld is onderzoek gedaan naar zogenoemde 'brandplekpaddenstoelen'. Die paddenstoelen groeien alleen op plekken waar brand is geweest. Zodoende zijn er nieuwe soorten ontdekt. Ook werd de 'myrmaecium rubricosum' gevonden, een paddenstoel waar zelfs nog geen Nederlandse naam voor is.

Volgens Het Drentse Landschap weet het Dolsummerveld zich goed te herstellen van de brand, al duurt het nog wel jaren voordat de slangen- en vlinderpopulaties weer op orde zal zijn.