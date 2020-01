Begrafenis Aart Staartjes in Dronryp

Aart Staartjes wordt vrijdag te Dronrijp in besloten kring begraven, dat heeft zijn familie laten weten. Een groot publiek afscheid komt er niet, als is er in de bibliotheek van Dronryp wel een plek ingericht om de televisiemaker te herdenken. De 81-jarige Aart Staartjes is zondag overleden, aan de gevolgen van een ongeluk met zijn brommobiel in Leeuwarden.