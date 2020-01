Nieuwe commandant vliegbasis: meer samenwerking met opleidingen en scholen

Vliegbasis Leeuwarden wil de samenwerking met scholen en opleidingen verder uitwerken. Dat moet de band met de omgeving versterken en leiden tot nieuwe ideeën en inzichten. Dat was één van de boodschappen van de nieuwe commandant van de vliegbasis, Henk Doorten, in zijn nieuwjaarstoespraak. Doorten neemt vrijdag het commando over van Arnoud Stallmann. Die maakt de overstap naar het ministerie van Defensie in Den Haag.