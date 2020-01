Fries-Hollands vee verkozen tot zeldzaam ras van het jaar 2020

Er zijn zo'n 90 zeldzame Nederlandse landbouwhuisdierrassen die onder de zorg van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) vallen. Elk jaar kiest SZH één van deze rassen uit als ras van het jaar om de beesten en houders in het licht te zetten. Daarnaast wordt er in samenwerking met de ras-organisatie gekeken naar het organiseren van activiteiten, wensen en mogelijkheden voor het doen van onderzoek en kansen voor de promotie van het ras.

Fries-Hollandse koe

Het Fries-Hollandse vee was lange tijd dé melkveestapel in Nederland. Het ras ontstond door Friese en Noord-Hollandse boeren die hun Nederlandse koeien selecteerden op melkproductie. Toen tussen 1744 tot 1756 in korte tijd meer dan 100.000 koeien dood gingen aan de veepest, zijn er ook besten van Jutland en Duitsland ingezet. Na een aantal generaties van selectie is deze nieuw opgezette populatie zwartbonte koeien uitgegroeid tot een erg populair melkrijk koeienras: de Fries-Hollandse koe.seleksje wie dizze nije opsetten populaasje swartbûnte kei útgroeid ta in tige populêr molkeryk kowefeeras: de Frysk-Hollânske ko.