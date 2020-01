Femke Kok naar WK afstanden in Salt Lake City

De jonge schaatsster uit Nij Beets werd bij de KNP NK Afstanden derde op de 500 meter. Daarmee verdiende Kok een startbewijs voor zowel de ISU WK Afstanden als de ISU EK Afstanden in Heerenveen. Die laatste was afgelopen weekend, waar ze met 27.66 seconden, een wereldrecord bij de junioren, net het podium miste.

Seizoensopbouw

De seizoensopbouw van Femke Kok is afgestemd op het WK Junioren in Polen, maar door de ontwikkelingen van Kok werd het tijd om de plannen aan te passen. In goed overleg met haar ouders en trainers bij RTC Noord Friesland, Wouter van der Ploeg en Andreas Wierda, heeft Kok besloten om haar route voor de rest van dit seizoen aan te passen.

"We hebben besproken wat het beste is voor Femke", vertelt trainer Van der Ploeg. "De EK Afstanden hebben bevestigd dat ze klaar is voor het grote werk. Na afloop van het toernooi in Thialf zag ik een twinkeling in haar ogen. Ze was niet vermoeid, maar juist super gemotiveerd om op het hoogste niveau te laten zien wat ze in haar mars heeft."