Friese bands en Friese slaapplaatsen op Eurosonic

"De bobo's van de muziekindustrie moeten natuurlijk ook plek hebben, ze slapen op een van onze 25 slaapschepen," vertelt Mark Jongedijk van Slaapschepen. "Dan heb je het over mensen van Mojo of Pinkpop, die komen hier om bands te zien om te kijken of ze deze kunnen contracteren voor hun eigen festival."

Jongedijk levert al bijna 18 jaar schepen aan de stad. "Het is met één schip begonnen, en dat is flink uitgegroeid. Sommige schepen zijn ruim honderd meter, maar er zitten ook kleinere tussen." Dat is logistiek wel een klus om ze naar de stad te krijgen. "Zolang het niet vriest, is het wel te doen. Sommige schepen komen zelfs speciaal uit Maastricht."

Ook bij het terrein van de oude fabriek Suikerunie liggen nog eens acht schepen voor de artiesten. Soms staan artiesten erom bekend dat ze hotelkamers slopen, maar dat heeft Jongedijk nog niet meegemaakt. "Er gebeurt wel eens wat, maar slopen niet gelukkig."