Burgemeester Jan Rijpstra: "Rust en stabiliteit, daar gaat het mij om"

Het opstappen van weer een wethouder binnen het college van burgemeester en wethouders is niet goed voor het aanzien van de politiek in Smallingerland. De crisis die is ontstaan na het opstappen van de PvdA uit de coalitie moet dan ook vlug worden opgelost. Dat zegt burgemeester Jan Rijpstra. "Het aanzien van de politiek in Nederland is al niet florissant, dus ik vond het niet leuk."