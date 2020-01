De warme winter: goed voor tuincentra, minder voor It Fryske Gea

Alles staat binnen

Bij de tuincentra merken ze ook dat de winter nog niet in Nederland is gearriveerd. "Normaal gesproken hebben we niets meer buiten staan," zegt tuinman Klaas Piekstra. "Maar nu zie je dat alles nog buiten staat. We krijgen ook nog altijd mensen over de vloer die ook nog spullen kopen voor in de tuin, dat is anders niet zo. Dan is januari wel de rustige maand."

Kerstbomen én zomerplanten

Door deze temperaturen zijn er bijzondere situaties bij het tuincentrum. "Wij hebben hier in december meegemaakt dat de ene persoon voor een kerstboom kwam en de andere voor zomerplanten," lacht Piekstra. "Dan moet je als personeel wel even schakelen, want normaal kunnen we het per seizoen indelen. Nu lijkt dat wel weg."