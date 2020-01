Werkstraf voor man die vriendin met neppistool bedreigde

De Rotterdammer was zelf nog in de veronderstelling dat hij een relatie had met zijn ex-vrouw. Die zag dat anders. Ze vertelde de politie dat de man niet wilde accepteren dat de relatie voorbij was.

In augustus vorig jaar appte de Rotterdammer de vrouw meerdere keren. Toen ze volgens hem niet snel genoeg reageerde, stuurde hij berichten met bedreigingen. Nadat de vrouw op een avond thuiskwam, richtte de man een pistool op haar. Hij had zichzelf daarvoor toegang tot de woning verschaft.

Later bleek dat het niet om een pistool met kogels ging, maar de vrouw wist dat niet. Ze dacht dat haar laatste uur geslagen had en sloeg op de vlucht. De vrouw is naar eigen zeggen doodsbang geweest en denkt er daarom aan om te verhuizen.

De officier van justitie eiste twee maanden cel, maar de rechter hield er in zijn uitspraak rekening mee dat de Rotterdammer alles verliest als hij de gevangenis in moet. Hij heeft in zijn thuisstad al een gezin met twee kinderen, een woning en een baan.

De man moet zich naast zijn werkstraf melden bij de reclassering en moet zich ook onder behandeling laten stellen. Hij mag op geen enkele wijze direct of indirect contact zoeken met zijn ex. Ook mag hij drie jaar lang niet meer in Drachten komen.