Wat kan Gerrit Hiemstra kinderen vertellen over de strijd tegen het water?

Het eerste college wordt op 1 maar in het Fries Museum gegeven door weerman Gerrit Hiemstra. Hij gaat de kinderen uitleggen waarom de zeespiegel stijgt en wat dat kan betekenen voor de dijken in en om Fryslân.

De andere colleges zijn van Mans Schepers over het Friese landschap in de Vikingtijd (8 maart), van Martijn Manders over een VOC-schip dat bij Engeland is vergaan (29 maart) en van Lean Hornburg over een zeeslag in de Tweede Wereldoorlog (5 april).