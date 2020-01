Speciale expositie HCL over Friese stadhouder Willem Lodewijk

De expositie krijgt de naam 'War Room van Stadhouder Willem Lodewijk, held uit Fryslân tijdens de Opstand'. Het is dit jaar precies vierhonderd jaar geleden dat de voormalige Friese stadhouder overleed. Op initiatief van Stichting Nassau en Friesland wordt daarom een herdenkingsjaar georganiseerd met diverse activiteiten.

Als het over de Tachtigjarige Oorlog gaat, wordt vaak de naam van Prins Maurits genoemd, de neef van Willem van Oranje. Maar de rol van de Friese stadhouder Willem Lodewijk was ook groot. Zonder zijn militaire tactieken waren de Nederlandse opstandelingen niet zo succesvol geweest. Volgens HCL speelde de 'Friese Vader des Vaderlands' zodoende een grote rol in de geboorte van ons land.

350 miniaturen

Een van de hoogtepunten van de expositie wordt het zogenaamde dioarama van het Beleg van Coevorden (1592). Bezoekers krijgen een slagveld te zien van 350 tinnen miniatuursoldaten. Die worden op dit moment speciaal met de hand beschilderd door spellenvereniging UCP uit Leeuwarden.