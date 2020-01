Zorgen in Ooststellingwerf over verkoop alcohol aan minderjarigen

Bij een test hebben achttien 17-jarigen geprobeerd om alcohol te kopen. Dat lukte in veertien gevallen. GroenLinks vroeg aan wethouder Esther Verhagen hoe dat kan en of er actie wordt ondernomen. De partij Ooststellingwerfs Belang wilde weten of er boetes worden uitgedeeld. Volgens de PvdA moet in sportkantines meer handhaving plaatsvinden.

VVD-commissielid Evert van Tellingen vindt dat de ouders in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor het alcoholgebruik van de jongeren. "Je moet niet alles aan de gemeente overlaten."

Wethouder Verhagen zei dat er een brief naar alle locaties is gegaan waar overtredingen zijn vastgesteld. Daar moet beter worden opgelet. Als jongeren drinken en worden betrapt, krijgen ze een boete. Verhagen wil die handhaving regelen in samenwerking met de gemeenten Opsterland en Weststellingwerf. Daarbij krijgen zuipketen extra aandacht. "We hebben echter geen signalen dat er veel zijn, maar het is lastig als het op particulier grondgebied is."

Maandag heeft Verhagen een gesprek gehad met de KNVB. "Ik ben benieuwd waar de sportverenigingen zelf mee komen", zegt ze.