IJshockeyers Flyers favoriet in bekerfinale

De Flyers wonnen dit seizoen alle tien duels in de bekercompetitie. In de halve finale werd Geleen uitgeschakeld. Nijmegen Devils eindigde als derde in de competitie, maar in de halve finale versloegen ze HIJS HOKIJ Den Haag, na verlenging. Nijmegen en de Flyers troffen elkaar twee keer dit seizoen, beide keren ging de winst naar de Friezen.

Landman en Nason

Assistent-coach Jacco Landman (45) speelde tussen 1990 en 2010 twintig jaar bij de Flyers. Hij kwam uit in meerdere bekerfinales, maar wist uiteindelijk twee maal te winnen: in 1998 en in 2002. Achttien jaar later kan Landman zijn derde beker veroveren. Dat geldt ook voor trainer/coach Mike Nason, die in 2016 en 2017 de beker omhoog mocht houden.

De Flyers hebben 12 keer eerder de beker gewonnen, de Nijmegen Devils vijf keer. De Devils zijn wel regerend bekerhouder.