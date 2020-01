Fryske Panda's: Groen schorpioenmos in de Mieden

In Fryslân is zeldzame en ook kwetsbare natuur terug te vinden. Zoals overal ter wereld staan er steeds meer soorten op uitsterven. In onze natuurserie Fryske Panda's neemt boswachter Jakob Hanenburg ons mee de natuur in van Staatsbosbeheer om voorbeelden hiervan te laten zien.

Deze keer is dat in de Mieden in de Wâlden waar bijzondere mossen te vinden zijn waaronder het schorpioenmos. Het is een soort die maar op twee plekken in onze provincie voorkomt.