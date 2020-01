Harmen en Sytze Brouwer in actie voor Australië

Harmen en Sytze zijn in het verleden beide op reis geweest door Australië. Sytze was er in 20006-2007 een jaar lang en Harmen was er drie maanden. "We zaten toen in het gebied dat nu het hardste getroffen is. We spraken laatste over de branden en we hadden beide het gevoel dat we iets moeten doen om te helpen."

Veiling en verloting

Het tweetal startte daarom de actie 'Fryslân for Australia'. In het kader daarvan wordt de benefietmiddag gehouden op zaterdag 25 januari. Harmen: "Die vindt plaats van half drie tot zes uur op de Oude Koemarkt in Heerenveen. Er zal onder meer een veilig zijn en er is een verloting."

Door geld te geven, maken mensen kans op pakken van schaatsers, dinerbonnen en op een Lamborghini Experience. Bekende sporters als Sven Kramer, Jesper Hospes en Jutta Leerdam werken mee aan de actie, evenals voetbaltrainers Gertjan Verbeek en Gerald Sibon. Ook zijn er optredens van verschillende artiesten.